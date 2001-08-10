На Сахалине проведут День солидарности в борьбе с терроризмом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 2 сентября в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» пройдут мероприятия, направленные помочь людям грамотно действовать в случае террористического акта, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В 11:00 состоится лекция на тему профилактики и выявления признаков терроризма. Слушатели узнают, какими должны быть практические действия при получении сигнала о предполагаемом теракте, поговорят о пожарной безопасности, оказании первой помощи.

В 17:00 состоится лекция «Уроки доброты: нравственные идеалы А. П. Чехова». Сотрудник музея расскажет интересные факты об А. П. Чехове и его семье, уделив внимание нравственным подвигам писателя.

Напомним, 3 сентября ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день на территории Сахалинской области в целях развития у населения неприятия идеологии терроризма проходит комплекс общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий. Музей книги А. П. Чехова ежегодно участвует в данном мероприятии и приглашает специалистов для проведения лекций школьникам.