В Южно-Сахалинске ограничат движение на двух перекрестках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением работ на сетях на этой неделе планируются ограничения для движения на перекрестках улиц Чехова - К. Маркса и Невельская - Амурская, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской коммунальной компании .

Так, с 8.00 утра 30 августа до 18.00 31 августа будет частично перекрыта юго-западная часть перекрестка ул. Чехова и ул. Карла Маркса. При этом возможность движения по северной полосе сохранится.

Далее, с 8.00 утра 2 и до 18.00 3 сентября будет ограничен проезд через перекресток ул.Невельская и ул.Амурская (дом №8). Для движения будет перекрыта западная полоса, восточная открыта для проезда. двигаться на автомобиле будет возможно.