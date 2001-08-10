В Южно-Сахалинске и на Курилах рождаемость превышает смертность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь-июнь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 2470 родившихся и 3572 умерших. Естественная убыль составила 1102 человека, за аналогичный период 2021 года убыль составляла 732 человека. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в четырех муниципальных образованиях области: «Город Южно-Сахалинск», «Курильский городской округ», «Северо-Курильский городской округ» и «Южно-Курильский городской округ», рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

В области зарегистрировано 1439 браков и 1213 разводов против 1479 браков и 1182 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2021 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-июнь 2022 года на Сахалин и Курилы прибыло 8228 человек, из которых 49,4% - на постоянное место жительства. Выбыло 11729 человек, из которых 85,7% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 2643 человека. Миграционная убыль составила 3501 человек.

Узнать о социальных, демографических, экологических и других общественных процессах в Сахалинской области можно на официальном сайте Сахалинстата.