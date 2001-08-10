Сахалинской семье подарили компьютер и обещают помочь с расширением жилплощади

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел прием жителей островной столицы, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительного проекта многодетной семье подарили ноутбук, а также окажут поддержку в улучшении жилищных условий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Семья Афанасьевых воспитывает пятерых детей. Мама имеет высшее образование. Занимается бизнесом – выращивает и реализует плодовые деревья и овощи. Отец иногда подрабатывает электриком и помогает супруге в предпринимательской деятельности. Планирует получить образование и трудоустроиться на постоянную работу. Мужчина пожелал пройти курсы по специальности сварщика. В этом оказало поддержку областное агентство по труду и занятости. Уже с 5 сентября сахалинец приступит к обучению.

Также семья попросила ноутбук для обучения детей.

- Старший ребенок у нас ходит на секцию чир-спорта, второй – на карате и английский, третий на курсы компьютерные. Каждый занят тем, что ему нравится, – рассказала многодетная мама Юлия.

От лица команды проекта «Добрые дела карты сахалинца» компьютер вручил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

– Это скромный подарок вам в виде знака благодарности за материнские старания, – обратился к заявительнице мэр областного центра.

Но главная просьба семьи в оказании помощи по расширению жилплощади. Семья проживает в Березняках в частном доме площадью около 70 квадратных метров, который она приобрела с использованием выплаты от министерства социальной защиты в размере двух миллионов рублей. Глава региона порекомендовал Юлии детально проработать проект расширения дома, после этого муниципалитет совместно с меценатами благотворительного проекта окажут необходимую поддержку.

Напомним, проект «Добрые дела карты сахалинца» позволяет оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи. Неравнодушные меценаты покупают бытовую технику, ноутбуки для онлайн обучения школьников, делают ремонт в квартирах и даже организовывают различные мастер-классы для детей из нуждающихся семей.

В рамках проекта среди благотворителей проводится конкурс, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Подать заявку на участие можно на сайте Карты сахалинца в разделе "Добрые дела".