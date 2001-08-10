Сахалинской семье подарили компьютер и обещают помочь с расширением жилплощади
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел прием жителей островной столицы, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительного проекта многодетной семье подарили ноутбук, а также окажут поддержку в улучшении жилищных условий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Семья Афанасьевых воспитывает пятерых детей. Мама имеет высшее образование. Занимается бизнесом – выращивает и реализует плодовые деревья и овощи. Отец иногда подрабатывает электриком и помогает супруге в предпринимательской деятельности. Планирует получить образование и трудоустроиться на постоянную работу. Мужчина пожелал пройти курсы по специальности сварщика. В этом оказало поддержку областное агентство по труду и занятости. Уже с 5 сентября сахалинец приступит к обучению.
Также семья попросила ноутбук для обучения детей.
- Старший ребенок у нас ходит на секцию чир-спорта, второй – на карате и английский, третий на курсы компьютерные. Каждый занят тем, что ему нравится, – рассказала многодетная мама Юлия.
От лица команды проекта «Добрые дела карты сахалинца» компьютер вручил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
– Это скромный подарок вам в виде знака благодарности за материнские старания, – обратился к заявительнице мэр областного центра.
Но главная просьба семьи в оказании помощи по расширению жилплощади. Семья проживает в Березняках в частном доме площадью около 70 квадратных метров, который она приобрела с использованием выплаты от министерства социальной защиты в размере двух миллионов рублей. Глава региона порекомендовал Юлии детально проработать проект расширения дома, после этого муниципалитет совместно с меценатами благотворительного проекта окажут необходимую поддержку.
Напомним, проект «Добрые дела карты сахалинца» позволяет оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи. Неравнодушные меценаты покупают бытовую технику, ноутбуки для онлайн обучения школьников, делают ремонт в квартирах и даже организовывают различные мастер-классы для детей из нуждающихся семей.
В рамках проекта среди благотворителей проводится конкурс, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Подать заявку на участие можно на сайте Карты сахалинца в разделе "Добрые дела".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
16:35 26 Августа Сахалин и Курилы присоединятся к международной акции "Диктант Победы"
17:08 26 Августа Необычные арт-объекты украсят Южно-Сахалинск ко Дню города
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 17:08 2 Августа В Южно-Сахалинске отменили торговлю горбушей
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?