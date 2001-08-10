В Южно-Сахалинске появится еще один "умный перекресток"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О запуске ещё одного "умного перекрёстка" рассказал руководитель Центра развития городской среды Южно-Сахалинска Василий Вишневский. Планируется, что он заработает уже в предстоящие выходные, пишет astv.ru.
"На Сахалине +1 перекрёсток к "группировке" умных перекрёстков. В субботу, 27-го августа, на пересечении улиц Дружбы и 2-ой Железнодорожной встречайте!", - поделился урбанист.
С 19:00 до 7:00 здесь будет работать вызывная пешеходная фаза, а это значит, что для быстрого и безопасного перехода через дорогу нужно сделать следующее:
- нажать на кнопку;
- дождаться зелёного;
- убедиться, что весь транспорт остановился, после чего можно комфортно и безопасно переходить проезжую часть.
"При отсутствии пешеходов и машин с других направлений, водители не будут простаивать вхолостую на светофоре, а быстро проедут перекресток", - рассказал Василий Вишневский.
Он напомнил также, что нужно обязательно нажимать кнопку при переходе дороги в ночные часы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
14:28 22 Августа На Сахалине участникам специальной военной операции вручили государственные награды РФ
16:47 23 Августа В Южно-Сахалинске началось ежегодное августовское педагогическое совещание
16:25 23 Августа Предприниматели Южно-Сахалинска готовятся к новым правилам продажи молочной продукции
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
10:46 29 Июля Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?