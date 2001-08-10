В Южно-Сахалинске появится еще один

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О запуске ещё одного "умного перекрёстка" рассказал руководитель Центра развития городской среды Южно-Сахалинска Василий Вишневский. Планируется, что он заработает уже в предстоящие выходные, пишет astv.ru.

"На Сахалине +1 перекрёсток к "группировке" умных перекрёстков. В субботу, 27-го августа, на пересечении улиц Дружбы и 2-ой Железнодорожной встречайте!", - поделился урбанист.

С 19:00 до 7:00 здесь будет работать вызывная пешеходная фаза, а это значит, что для быстрого и безопасного перехода через дорогу нужно сделать следующее:

- нажать на кнопку;

- дождаться зелёного;

- убедиться, что весь транспорт остановился, после чего можно комфортно и безопасно переходить проезжую часть.

"При отсутствии пешеходов и машин с других направлений, водители не будут простаивать вхолостую на светофоре, а быстро проедут перекресток", - рассказал Василий Вишневский.

Он напомнил также, что нужно обязательно нажимать кнопку при переходе дороги в ночные часы.