Мишустин поручил помочь пострадавшим от паводка амурчанам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава российского правительства дал поручения по итогам совещания, посвященного ликвидации последствий ЧС, сообщает ИА "Порт Амур".
Как сообщал на заседании губернатор Амурской области Василий Орлов, региону в этом году был нанесен значительный ущерб, предварительно - более 1,2 миллиарда рублей.
«Решением правительственной КЧС обстановка на территории Амурской области отнесена к чрезвычайной ситуации межрегионального характера с федеральным уровнем реагирования. Гибели и травмирования людей не допущено. Всего было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка, повреждено 9 мостов, 24 участка автомобильных дорог. Было эвакуировано 280 человек, в том числе 83 ребенка», — докладывал глава Приамурья.
Михаил Мишустин поручил оказать помощь жителям регионов Дальнего Востока, пострадавшим от стихии в 2022 году, сообщается на сайте кабмина.
«Очень важно, чтобы люди не остались один на один со своей бедой», — подчеркнул Мишустин.
Чтобы компенсации из федерального бюджета были предоставлены, руководителям Амурской области, Приморского и Забайкальского краев необходимо провести оценку материального ущерба, нанесенного жилым домам, объектам инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также сельхозпроизводителям.
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