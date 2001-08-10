Валерий Лимаренко взял на контроль решение проблем сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел личный прием островитян, в семьях которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Они рассказали, с какими проблемами сталкиваются и попросили помочь в их решении, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Я встречаюсь с людьми, которые по каким-либо причинам не решили свои вопросы в стандартной ситуации. Все случаи рассматриваем индивидуально, помощь предоставляем адресно, – отметил глава региона. – Сахалинцы и курильчане с ограниченными возможностями нуждаются в особом внимании и заботе. Важно, чтобы они получали своевременную поддержку. При этом качество услуг должно быть на самом высоком уровне.

Один из гостей встречи – глава многодетной семьи. У его трехлетнего сына диагноз ДЦП. Ребенок нуждается в инвалидном кресле-коляске, которого семья ждет уже несколько месяцев. Вопрос затянулся из-за сложной логистики. Проблему удалось решить на месте. Мужчине предложили оформить социальный сертификат, на который будут перечислены деньги. Тогда купить средство реабилитации можно будет самостоятельно в областном центре. До момента покупки главе семейства предложили взять инвалидную коляску в пункте проката Центра социального обслуживания.

Другой сахалинец обратился к главе региона с просьбой помочь лежачему брату-инвалиду. Инвалид 1 группы постоянно нуждается в большом количестве расходных материалов. Приобрести их в нужном количестве в Тымовском районе сложно. По поручению главы региона необходимые медицинские изделия доставят мужчине в ближайшие дни.

Кроме того, островитянам незамедлительно оказали консультативную помощь руководители региональных профильных ведомств, в том числе – министерств социальной защиты и здравоохранения.

Отметим, глава региона регулярно проводит личные приемы с сахалинцами. До конца года будут приняты еще сотни семей. Все вопросы людей губернатор Сахалинской области держит на личном контроле.