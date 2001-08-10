На Сахалине артиллеристы уничтожили десант условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине уничтожили группу десанта условного противника высадившегося на побережье острова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 220-мм «Ураган» на полигоне Успеновский выполнили нормативы по занятию огневых позиций, а также отработали вопросы ведения разведывательных действий с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Расчёты БПЛА провели разведку прибрежной зоны, где и был обнаружен десант условного противника. На основе переданных координат был нанесен артиллерийский удар по месту высадки условного противника.

Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчётов беспилотных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена.

Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки и твёрдые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей. По итогам проведения боевых стрельб военнослужащие артиллерийских подразделений и расчёты БПЛА были оценены на «хорошо» и «отлично».