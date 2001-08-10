Из-за VPN сахалинцы могут потерять деньги и данные
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На фоне роста популярности сервисов VPN в России эксперты по информационной безопасности продолжают напоминать о рисках, с которыми могут столкнуться пользователи таких приложений, сообщили ТИА «Острова» в Центре управления регионом по Сахалинской области.
Специалист по работе в социальных сетях из Южно-Сахалинска Сергей Макаров рассказал, что владельцы частных виртуальных сетей получают доступ к личной информации юзера и могут передать её третьим лицам. По его словам, особенно опасно работать с включённым VPN в банковских приложениях, социальных сетях и почте.
«В большей степени под угрозой ваши данные могут оказаться при использовании бесплатного VPN. Поскольку на чем-то они должны зарабатывать. Как минимум их заработок – это продажа ваших данных. Логично, что владельцам платных VPN зарабатывать на продаже данных нет смысла. Но гарантий безопасности вам всё равно никто не предоставит», – сказал Сергей Макаров.
Частные виртуальные сети вызывают опасения и у международных IT-корпораций. Уже в ноябре 2022 года в магазине приложений Play Store, принадлежащем Google, вступят в силу новые правила, касающиеся непосредственно VPN. Согласно новым требованиям, собирать персональные данные без согласия пользователя будет нельзя. Под запрет также попадают перенаправление трафика пользователя из других приложений на устройстве и манипуляция с целью монетизации, говорится на официальном сайте корпорации.
Пока отраслевые гиганты бьют тревогу, рядовые пользователи продолжают скачивать VPN-сервисы. По числу скачиваний таких приложений Россия заняла второе место в мире, пропустив вперёд только Индию, сообщает РБК со ссылкой на аналитический ресурс AppMagic. За июль число скачиваний VPN российскими пользователями превысило 12 млн раз, т.е. этот показатель по сравнению с январём вырос более, чем в 6 раз.
Параллельно с увеличением популярности VPN, в России регистрируется рост числа краж данных пользователей таких сервисов. Сайт secretmag.ru приводит слова сотрудника компании «Инфосистемы Джет» Алексея Мальнева, заявившего о ежегодном учащении подобных случаев на 15 – 20%. Данные компании Positive Technologies свидетельствуют, что хакерам с помощью кибератак удалось получить данные 46% пользователей частных виртуальных сетей, т.е. практически каждого второго.
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