Камчатка готовится праздновать День вулкана
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке готовятся к празднованию официального краевого праздника - Дня вулкана. Он пройдет в середине последнего летнего месяца, сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на правительство Камчатского края.
Конкретная дата проведения мероприятий, посвященных Дню вулкана, не сообщается. По данным ТК "41 Регион", празднование будет проходить три дня: с 12 по 14 августа.
Также в эти дни пройдет и самая зрелищная часть праздника - массовое восхождение на Авачинский вулкан. В отличие от прошлого года, когда из-за сложной эпидемиологической обстановки количество участников восхождения было сокращено и введена предварительная регистрация, на этот раз ни о каких ограничениях не сообщается.
Организаторы также обещают гостям праздника краевой чемпионат по альпинизму,фильм под открытым небом, экскурсии на гору Верблюд, мастер-классы по росписи камней и презентацию проекта нового визит-центра в районе Авачинского перевала: развлекательная программа еще будет дополнена.
В настоящее время разрабатывается режим посещения и пребывания на особо охраняемой природной территории под Авачинским вулканом: планируется схема расположения праздничных объектов, мест для парковок, решается вопрос доставки техники и оборудования для проведения праздника.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня Ярмарка в честь Дня работников торговли состоится в Южно-Сахалинске 23 июля
09:26 Сегодня Почти 300 нарушений выявили сахалинские автоинспекторы во время операции "Такси"
10:21 Сегодня В сахалинском управлении Роспотребнадзора рассказали, как защититься от оспы обезьян
- 09:21 Сегодня Сахалинцу, у которого из-за оползня погиб домашний скот, выплатят почти 400 тысяч рублей
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
- 16:10 15 Июля С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
19:09 15 Июля На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
Выбор редакции
- 15:18 Сегодня Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора
- 12:07 Вчера Воспитатель с Шикотана представит Сахалинскую область в финале конкурса профессионального мастерства
- 11:01 20 Июля Водный фестиваль состоится на Сахалине на пляже Солнечный 24 июня
- 14:55 19 Июля 23 июля в городском парке Южно-Сахалинска состоится "Семейный экопикник"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?