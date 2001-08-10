Камчатка готовится праздновать День вулкана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке готовятся к празднованию официального краевого праздника - Дня вулкана. Он пройдет в середине последнего летнего месяца, сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на правительство Камчатского края.

Конкретная дата проведения мероприятий, посвященных Дню вулкана, не сообщается. По данным ТК "41 Регион", празднование будет проходить три дня: с 12 по 14 августа.

Также в эти дни пройдет и самая зрелищная часть праздника - массовое восхождение на Авачинский вулкан. В отличие от прошлого года, когда из-за сложной эпидемиологической обстановки количество участников восхождения было сокращено и введена предварительная регистрация, на этот раз ни о каких ограничениях не сообщается.

Организаторы также обещают гостям праздника краевой чемпионат по альпинизму,фильм под открытым небом, экскурсии на гору Верблюд, мастер-классы по росписи камней и презентацию проекта нового визит-центра в районе Авачинского перевала: развлекательная программа еще будет дополнена.

В настоящее время разрабатывается режим посещения и пребывания на особо охраняемой природной территории под Авачинским вулканом: планируется схема расположения праздничных объектов, мест для парковок, решается вопрос доставки техники и оборудования для проведения праздника.