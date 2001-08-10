Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2022
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С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
12:31, | Новости общества Сахалина и Курил

15 июля в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

15 июля в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 15 июля с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в дома по ул. Горького: №98, 98А, 98Б, 98В, 98Г, 106Б, 106В.
 
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую "РВК-Сахалин" по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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