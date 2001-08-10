15 июля в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 15 июля с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в дома по ул. Горького: №98, 98А, 98Б, 98В, 98Г, 106Б, 106В.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую "РВК-Сахалин" по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.