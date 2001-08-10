12:31, | Новости общества Сахалина и Курил
15 июля в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 15 июля с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в дома по ул. Горького: №98, 98А, 98Б, 98В, 98Г, 106Б, 106В.
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую "РВК-Сахалин" по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:48 Сегодня Заместитель генерального прокурора России вынес предостережение мэру Южно-Курильска
11:18 Сегодня Губернатор Сахалинской области распорядился подготовить пляжи к сезону
10:59 Сегодня На Камчатке поймали синего окуня, пахнущего бензином
11:57 Сегодня В Южно-Сахалинске приступили к установке адаптивных светофоров
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 8 Июля В Южно-Сахалинске наказали виновных в выносе грязи на проезжую часть
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?