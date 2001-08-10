Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2022
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12:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Расписание 22 маршрута в Южно-Сахалинске меняется с 18 июля

Расписание 22 маршрута в Южно-Сахалинске меняется с 18 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изменились выходы первых двух и последнего рейса от вокзала Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Понедельник — суббота:

- отправление в 06.15, 06.50, 07.35, 08.25, 09.05, 10.05, 12.15, 13.00, 13.45, 14.35, 17.00, 17.30, 18.45, 19.20.

Воскресенье:

- отправление в 06.15, 07.35, 09.05, 12.15, 13.45, 17.00, 18.45.

Напомним, актуальное расписание можно узнать на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, на сайте, в чат-боте и по телефону 51-00-51.

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