В Южно-Сахалинске приступили к установке адаптивных светофоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Адаптивное светофорное регулирование будет внедрено на нескольких наиболее оживленных перекрестках областного центра. Сейчас работы по установке "умных" светофоров ведутся на пересечении улиц Ленина - Сахалинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рабочее совещание на месте провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Участие в нем также приняли представители подрядной организации, общественного дорожного совета, а также сотрудники ГИБДД, которые поддержали нововведение.

Монтажом адаптивного светофорного регулирования в Южно-Сахалинске занимается подрядная организация ООО "СпецДорПроект" (г. Москва), которая имеет большой практический опыт в этой области и является одним из подрядчиков московской мэрии по установке аналогичных систем.

- Задача адаптивного светофорного регулирования - максимально эффективное использование зеленого сигнала. Другими словами, светофор адаптируется под наличие или отсутствие транспорта: если машин много, длительность фазы увеличивается, мало - сокращается, - пояснил генеральный директор ООО "СпецДорПроект" Константин Антонович.

В ночное время светофоры работают в режиме "всем красный". Зеленый загорается - при подъезде автомобиля. Таким образом, это стимулирует водителя снижать скорость. Также для удобства имеются кнопки пешеходной фазы, которые будут активны в ночное время.

Сейчас специалисты СпецДорПроекта устанавливают индуктивно-петлевые детекторы транспорта в дорожное полотно ул. Сахалинской, которые будут сообщать дорожному контролеру информацию о количестве автомобилей. В зависимости от этого и будет происходить регулирование дорожного движения на светофоре.

- Эти технологии максимально эффективно себя показали в суровых климатических условиях Челябинска и других регионов страны. Активно применяется в Москве — именно московский опыт мы и применяем здесь - в Южно-Сахалинске. В результате планируем получить эффективную работу перекрестков, приоритет движения общественного транспорта и улучшить условия движения для автомобилистов и пешеходов, - рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

Как отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, администрация города комплексно подходит к вопросу оптимизации дорожного движения. В этой работе администрацию поддерживает правительство области.

- Южно-Сахалинск стремится к цифровизации и, чтобы сделать наш город более комфортным, необходимы современные технологи. Мы внедряем адаптивные светофоры, организуем транспортно-пересадочные узлы, чтобы интегрировать железнодорожный транспорт в систему общественного транспорта. Также создается ЦОДД - это ситуационный центр по организации дорожного движения, где, в том числе в онлайн режиме будет анализироваться дорожная обстановка, происходить наблюдение за регулировкой светофоров и распределение транспортных потоков в городе. Все это в комплексе позволит улучшить пропускную способность улиц, повысить безопасность и комфортность дорожного движения, - сказал Сергей Надсадин.

Как добавил координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский, активисты также участвуют в этих мероприятиях - волонтеры следят за качеством выполнения работ и сроками.

Депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев отметил, что внедрение адаптивных светофоров позволит минимизировать пробки, а это и вопрос экологии: когда снижается транспортная задержка, снижается и объем выбросов в атмосферу

Так, в рамках муниципального контракта адаптивные светофоры появятся на 9 перекрестках к сентябрю: Холмское шоссе - Транзитная, Фархутдинова — 1-я Октябрьская, Дружбы - 2-я Железнодорожная, Ленина - Емельянова, Алых роз - Ударная, Сахалинская - Железнодорожная, Сахалинская - Вокзальная, Сахалинская - Ленина, Сахалинская - Амурская. Также на пересечениях улицы Сахалинской с улицами Достоевского и Холмской светофоры будут работать с использованием альтернативных адаптивных технологий.

Добавим, данные перекрестки были определены по результатам анализа дорожной ситуации, интенсивности распределения транспортных потоков.

После запуска светофоров продолжится мониторинг и анализ динамики пропускной способности.