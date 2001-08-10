Губернатор Сахалинской области распорядился подготовить пляжи к сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании областного правительства губернатор Валерий Лимаренкоподнял вопрос готовности популярных мест отдыха к купальному сезону, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- В социальных сетях мы принимаем предложения от жителей по благоустройству пляжей. Реагировать на запросы людей нужно незамедлительно. Если сахалинцы просят поставить мусорный бак или дополнительную раздевалку, убрать грязь – необходимо сделать это в течение одного-двух дней. Особое внимание обращаю на соблюдение чистоты на пляжах и в других популярных местах отдыха сахалинцев и курильчан. Свалок быть не должно! – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Больше всего людей традиционно устремляются на пляжи Анивского, Холмского и Корсаковского районов. Все они подготовлены к приезду любителей отдыха у моря.

Как рассказала глава Анивского района Светлана Швец, на основной набережной установили спасательный пост и туалетный модуль, до конца недели появятся кабинки для переодевания и шезлонги. В этом году муниципалитет на благоустройство набережной получил 45 миллиона рублей из федерального бюджета. До 20 июля будет объявлен конкурс на определение подрядчика, до осени планируется начать работы. В излюбленном месте отдыха сахалинцев и гостей региона планируется обустроить душевые, летние кафе, беседки, в стороне от пляжа – большую автомобильную парковку.

Работы по благоустройству в этом году завершаются также на набережной в Александровске-Сахалинском. Благодаря субсидиям из областного бюджета на пляже в Яблочном Холмского района установлены 35 деревянных шезлонгов и закупаются еще 150 пластиковых, установлены 6 кабин для переодевания, 4 душевые секции, туалет, павильон общественного питания. Начал работу стационарный пост спасателей.

Для пляжа Солнечного в Корсаковском районе приобретено 30 шезлонгов, 30 зонтов, 6 кабинок для переодевания, установлены биотуалеты. Ведутся работы по обустройству территории вблизи памятника природы «мыс Великан». Там обустраивают парковочную площадку, в ближайшее время установят теневой навес и оборудуют санитарную зону.

– Хочется также отметить частные инициативы. К примеру, Восточная горнорудная компания в Шахтерске обустроила пляжную территорию с раздевалками, туалетами, лавочками, дорожками. В Анивском районе компания «Мейнстрим» обустраивает пляжную зону с возможностью аренды лежаков, душевыми, летним баром. Если экономика предприятия будет положительной, в управление возьмут еще ряд территорий в разных частях Сахалина, – рассказал министр туризма островного региона Артем Лазарев.

К жаркому сезону готовят не только пляжи, но и другие популярные места отдыха на природе. К началу августа на «Горном воздухе» обустроят новые экологические тропы с беседками, шезлонгами, деревянными мостиками, информационными стендами. На Дагинских термальных источниках очистили купели и восстановили температуру воды. Посещать источники все желающие могут бесплатно.

Движение современных поездов «Орланов» синхронизировали с расписанием морского транспорта на Курильские острова. Кроме того, с учетом пожеланий туристов скорректировали движение железнодорожного транспорта в Холмском районе. Поезд, который ходит в сторону пляжа и Чертова моста, теперь осуществляет три рейса в день.

Расширилась программа детского социального туризма. В этом году на бесплатных экскурсиях побывают более 16 тысяч школьников из районов области – это в 9 раз больше детей, чем годом ранее. В Южно-Сахалинске ребята посещают музеи, аквапарк, кафе, участвуют в интеллектуальных играх. Программа пользуется большой популярностью, поэтому было принято решение не приостанавливать проект летом и привлечь воспитанников пришкольных и оздоровительных лагерей.

Отметим, что в этом году финансирование сферы туризма выросло в несколько раз и составило свыше 370 миллионов рублей, при этом почти 70 миллионов рублей выделено из федерального бюджета. Средства направлены на реализацию программы детского социального туризма, развитие инфраструктуры туризма, благоустройство популярных мест отдыха, закупку оборудования.