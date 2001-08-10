В большинстве районов Сахалинской области сняты ограничения на пребывания в лесах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко снял ограничения на пребывание в лесах Сахалинской области. К главе региона обратились жители с просьбой смягчить запрет на отдых на природе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ранее агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области планировало ограничить пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств на 21 день. Речь шла о запрете для всех муниципалитетов Сахалинской области, кроме Курильских островов.

– В середине летнего сезона нельзя лишать людей возможности пойти в лес, собрать грибы и ягоды, подышать свежим воздухом. Ограничения необходимо устанавливать только там, где существует настоящая опасность лесных пожаров. В свою очередь, призываю сахалинцев бережно относиться к природе и осторожно обращаться с огнем в лесах, – сказал Валерий Лимаренко.

В связи с высокой угрозой возгорания ограничения на пребывания в лесах коснутся только четырех районов: Долинского, Смирныховского, Тымовского и Охинского. По границе территорий будут установлены аншлаги с соответствующей информацией, дороги будут перекрыты шлагбаумами, создана система контрольно-пропускных пунктов.

Запрет не распространяются на лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих земли на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств.

Сахалинцам напоминают правила безопасности в лесу: не бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур; не оставлять самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность; не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах; не разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра; обязательно залить водой костер, покидая стоянку.