В большинстве районов Сахалинской области сняты ограничения на пребывания в лесах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко снял ограничения на пребывание в лесах Сахалинской области. К главе региона обратились жители с просьбой смягчить запрет на отдых на природе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ранее агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области планировало ограничить пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств на 21 день. Речь шла о запрете для всех муниципалитетов Сахалинской области, кроме Курильских островов.
– В середине летнего сезона нельзя лишать людей возможности пойти в лес, собрать грибы и ягоды, подышать свежим воздухом. Ограничения необходимо устанавливать только там, где существует настоящая опасность лесных пожаров. В свою очередь, призываю сахалинцев бережно относиться к природе и осторожно обращаться с огнем в лесах, – сказал Валерий Лимаренко.
В связи с высокой угрозой возгорания ограничения на пребывания в лесах коснутся только четырех районов: Долинского, Смирныховского, Тымовского и Охинского. По границе территорий будут установлены аншлаги с соответствующей информацией, дороги будут перекрыты шлагбаумами, создана система контрольно-пропускных пунктов.
Запрет не распространяются на лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров и использующих земли на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств.
Сахалинцам напоминают правила безопасности в лесу: не бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур; не оставлять самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность; не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах; не разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра; обязательно залить водой костер, покидая стоянку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Старорусского
14:14 Сегодня Южносахалинцев и гостей города приглашают проверить здоровье
09:12 Сегодня Перед тем, как делать ремонт во дворах Сахалина, с жителями поговорят
10:51 Сегодня Проект Сахалинской области вошел в ТОП-200 инициатив форума "Сильные идеи для нового времени"
- 14:44 8 Июля Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
- 09:21 7 Июля В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
15:17 8 Июля Сахалинских школьников познакомили с профессиями бренд-менеджера и BI-аналитика
15:40 8 Июля Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?