Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2022
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12:45, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке выпали осадки из вулканического пепла

На Камчатке выпали осадки из вулканического пепла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, сегодня ночью вулкан Карымский выбросил пепел. Его выпадение зафиксировали в трех населенных пунктах Елизовского района, сообщает ИА "Кам 24".

Как информационному агенству в краевом управлении МЧС, высота пеплового столба составила до 8 500 метров при высоте самого исполина - 1 469 метров. 

«Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении на 73 километра от вулкана вглубь полуострова, на пути его распространения находились село Центральные Коряки, поселок Раздольный и некоторые районы города Елизово. Угрозы жизни, здоровью и жизнедеятельности населения нет», – рассказали информагентству в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Цветовой код авиационной опасности Карымского – оранжевый. Это означает, что сейчас активность вулкана может представлять угрозу низколетящим самолетам и вертолетам.

 

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