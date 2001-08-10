На Камчатке выпали осадки из вулканического пепла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как информационному агенству в краевом управлении МЧС, высота пеплового столба составила до 8 500 метров при высоте самого исполина - 1 469 метров.

«Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении на 73 километра от вулкана вглубь полуострова, на пути его распространения находились село Центральные Коряки, поселок Раздольный и некоторые районы города Елизово. Угрозы жизни, здоровью и жизнедеятельности населения нет», – рассказали информагентству в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Цветовой код авиационной опасности Карымского – оранжевый. Это означает, что сейчас активность вулкана может представлять угрозу низколетящим самолетам и вертолетам.