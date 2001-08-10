Учитель с Сахалина рассказал о своём участии в спецоперации на Украине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Педагог-воспитатель кадетской школы Южно-Сахалинска Иван Гринчак весной этого года добровольно вступил в ряды российской армии и отправился в Запорожье на защиту Донбасса. О своём участии в спецоперации на Украине он рассказал в интервью министру образования Сахалинской области Анастасии Киктевой, опубликованном в её тг-канале "Будни министра".
- Я не смогла пройти мимо той информации, которую узнала пару недель назад. Вы как офицер-воспитатель кадетской школы весной этого года добровольцем служили на стороне российской армии в Запорожье, – отметила министр и попросила героя рассказать о своих мотивах.
Первым и главным мотивом своего поступка Иван Гринчак назвал долг.
- Я окончил военную академию и, думаю, сейчас настал тот момент, когда я могу выполнить свой долг перед родиной. Не зря же я учился и стал офицером. Узнав, что набирают добровольцев, при первой же возможности отправился на Украину в составе отряда "БАРС". Мы попали в Запорожье на передовую, помогали там, – рассказал педагог.
По его словам, спецоперация началась вовремя. Попав в зону военных действий, он увидел, что вооруженные силы Украины, нацбатальоны готовились к нападению.
- Они вооружены западным оружием до зубов. В каждом подразделении у них иностранный, чаще польский, инструктор. Поэтому, если бы мы не упредили, то они пошли бы в наступление на ДНР и ЛНР, на Крым, - рассказал Гринчак. - В такое время, думаю, каждый житель нашей страны должен понимать, что мы несем какие-то издержки, потери, но это был единственный выход из положения.
Также педагог оценил социальную и образовательную сферы на Украине в период спецоперации. Он отметил, что, когда туда зашли российские военные, власть бежала впереди всех, а люди остались никому не нужные и брошенные.
- Перестали выплачивать пенсии, социальная часть просто исчезла. Наша армия, я и другие добровольцы помогали чем могли - своё отдавали, - добавил Гринчак.
Сфера образования, по его мнению, там отстала на десять лет от того, что есть в России – например, в части цифровизации.
- Очень много там работы по восстановлению, подтягиванию образования до нашего уровня, – заключил учитель.
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