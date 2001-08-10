Перед тем, как делать ремонт во дворах Сахалина, с жителями поговорят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона Валерий Лимаенко на заседании правительства Сахалинской области поднял вопрос благоустройства придомовых территорий и общественных пространств. Губернатор подчеркнул: прежде чем приступать к работам, нужно узнать мнение жителей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– В этом году ремонтируем рекордное количество дворов и подъездов, и эту работу нужно делать вместе с людьми. Министерство ЖКХ и управляющие компании должны действовать сообща с нашими волонтерами, домоуправами, депутатами. Чтобы не получилось так, что отремонтировали для галочки, а людям цвет не нравится, про яму во дворе забыли или что-то еще. Когда мы, не посоветовавшись, несем добро, оно может оказаться со знаком минус. Дело нужно делать вместе с людьми, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Капитальные работы в этом году завершаются в 152 дворах на Сахалине и Курилах. 84 придомовых территории приводят в порядок в рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

– Изначально планировалось отремонтировать 60 дворов, но по просьбам жителей программу расширили. 13 придомовых территории уже отремонтировали. Работы завершены в Тымовском районе. Самый большой объем работ в Южно-Сахалинске, Поронайском и Долинском районах, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

По программе капитального ремонта работы развернулись в 68 дворах. 21 придомовая территория уже готова. Полностью с планом справились Александровск-Сахалинский, Макаровский и Невельский районы.

По поручению главы региона второй год подряд выполняется беспрецедентный объем ямочного ремонта во дворах. Текущими работами запланировано охватить 923 дворовых территории. Проводить дефектовку специалистам администраций помогали общественники, волонтеры и неравнодушные жители.

Свыше 70 процентов от плана уже выполнено – в порядок привели 692 двора. В южных районах области основной фронт работ завершился к 1 июля, на севере – закончится к 1 августа. На сегодня план уже полностью закрыли Макаровский, Невельский, Поронайский, Томаринский и Смирныховский городские округа.

Работы во дворах совместили с текущим ремонтом подъездов и входных групп. В порядок запланировано привести 464 многоквартирных дома – 915 подъездов и входных групп. 269 конструктивов уже отремонтировали, работы продлятся до 1 сентября. На ремонт подъездов управляющим компаниям выделяют субсидии – дополнительное финансирование в размере 122 млн рублей на эти цели направлено из областного бюджета в муниципалитеты.

Активные жители могут контролировать ход работ в своих дворах и задавать вопросы по номеру горячей линии ЖКХ: 8(800)302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться можно также, написав через WhatsApp: 8(924)884-42-03.

На заседании областного правительства сообщили также, что на островах благоустроили 4 общественных пространства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это территория в границах улиц Комсомольской и Севастьянова и сквер имени А. П. Чехова в Долинске, сквер искусств около детской школы искусств в Курильске, а также сельская площадь в Чехове Холмского района. Всего в этом году предстоит обустроить 23 общественных территории. Их выбрали сами сахалинцы и курильчане на всероссийском голосовании