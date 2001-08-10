Сахалинцам напоминают где, как и чем можно ловить горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с участившимися обращениями граждан о разъяснении правил и мест любительского лова, Пограничное управление напоминает, что добыча горбуши может осуществляться в рамках любительского рыболовства в пределах суточной нормы, которая ограничена 3 экземплярами.

Любительское рыболовство горбуши разрешено с использованием удебных орудий лова и ставных сетей в пределах участков, указанных в приложении № 4 к правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства России от 23 мая 2019 г. № 267.

Отмечаем, что используемые сетные орудия добычи должны быть зарегистрированы в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства, а расстояние между установленными сетями не может быть менее 100 м. Если указанные места добычи (вылова) находятся на рыболовных (рыбопромысловых) участках, выделенных (предоставленных) для осуществления промышленного рыболовства, любительское рыболовство должно осуществляться гражданами с согласия данных юридических лиц (подпункт «г» пункта 53 Правил рыболовства). Сведения о наличии такого согласия, с указанием разрешённых орудий лова, размещены на официальном интернет сайте Агентства по рыболовству Сахалинской области во вкладке «Любительское рыболовство».

В соответствии с законодательством Российской Федерации пограничные органы осуществляют Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов, предметом которого является соблюдение установленных требований в указанной области. Основой осуществления рыболовства и сохранения ВБР являются Правила рыболовства, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства (Минсельхоз России) для каждого рыбохозяйственного бассейна, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба регионального Пограничного управления.

Таким образом, должностные лица Пограничного управления обязаны в рамках своих полномочий осуществлять действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в данной сфере, в том числе вышеуказанных положений.