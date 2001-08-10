Почти 30 тысяч детей в Сахалинской области отдохнут до конца лета в лагерях различного типа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На организацию досуга юных островитян из областного бюджета выделено почти вдвое больше средств по сравнению с 2021 годом. Вопрос о прохождении летней оздоровительной кампании обсудили на рабочем совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В регионе работают 382 лагеря: 4 загородные оздоровительные организации, 204 лагеря с дневным пребыванием, 49 лагерей труда и отдыха, 4 лагеря палаточного типа и 121 специализированный (профильный) лагерь.

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2022 году из средств консолидированного бюджета Сахалинской области выделено более 823 миллиона рублей, большая часть из которых из областной казны, остальные – средства муниципалитетов.

- Дети – наше будущее. Важно, чтобы у них была возможность не только учиться в комфортных условиях, но и провести летний отдых с пользой для здоровья и с удовольствием. В этом году принято решение охватить различными формами отдыха как можно больше детей, поэтому выделены дополнительные средства из бюджета, – отметил Валерий Лимаренко.

В течение лета в лагерях всех типов отдохнут 29 479 человека. В загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации за пределами Сахалинской области, будет направлено 993 человека. Дополнительными формами отдыха и занятости несовершеннолетних в регионе будет охвачено 27 807 человек. Дети и подростки посещают трудовые лагеря, заняты в организациях клубной формы, отправляются в организованные походы.

– Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году охватим более 58 тысяч детей. Это 95 процентов от общего количества детей школьного возраста. В этом числе около 14 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Еще около 900 детей за лето отдохнут в центре «Восток». Как отметил министр спорта региона Артем Подшивалов, в каждой смене организована определенная программа, физкультурно-оздоровительные мероприятия, трудовое, творческое воспитание. Также в лагере работают различные хобби-площадки: художественные, спортивные, музыкальные, технические.