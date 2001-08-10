Сахалинское агентство по рыболовству становится министерством
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Повышение статуса позволит ведомству более эффективно вести работу с федеральными органами власти и отстаивать интересы рыбохозяйственного комплекса островного региона. Поспособствует статус министерства и выстраиванию взаимодействия с муниципалитетами по организации точек продажи свежей рыбы от сахалинских и курильских производителей. Такие площадки обустраиваются силами муниципалитетов, а производители обеспечивают их рыбой с минимальной торговой наценкой или по себестоимости.
В числе первоочередных задач министерства – реализация второго этапа распределения инвестиционных квот, в рамках которого областью предложено законодательно выделить часть квот минтая и сельди под строительство рыбоперерабатывающих заводов.
– Позиция по этому закону согласована с основными участниками рынка, отвечает интересам отрасли и работникам предприятий, – подчеркнул глава ведомства Иван Радченко.
По предварительным оценкам, принятие закона позволит за счет частных инвестиций создать не менее 5 современных производств по переработке рыбы и морепродуктов. В ходе реализации проектов в области появится более тысячи новых рабочих мест.
Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области является одной из ведущих отраслей островного региона. В этой сфере трудятся около 9 тысяч человек. За последние три года предприятия рыбной отрасли инвестировали более 17 миллиардов рублей, построив 8 новых береговых рыбоперерабатывающих комплексов, 7 заводов по воспроизводству кеты и горбуши, приобрели 14 единиц средне- и крупнотоннажного флота.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в постоянном режиме ведется работа по обеспечению населения свежей рыбой по ценам ниже рыночных. Всего с начала года реализовано более 230 тонн свежего улова – 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достигнута договоренность с рыбодобывающими предприятиями о поставке горбуши с начала промышленного лова во все муниципальные образования Сахалинской области.
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