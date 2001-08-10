Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2022
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12:49, | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке Ленина-Больничная в Южно-Сахалинске появилась дополнительная полоса для поворота налево

На перекрестке Ленина-Больничная в Южно-Сахалинске появилась дополнительная полоса для поворота налево

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ул. Ленина появилась дополнительная полоса для поворота налево - на ул Больничную. Новая схема движения позволит увеличить пропускную способность на перекрестке при движении в южном направлении, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Изменения согласованы с ГИБДД. На перекрестке установлены соответствующие дорожные знаки.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения при проезде через перекресток.

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