На перекрестке Ленина-Больничная в Южно-Сахалинске появилась дополнительная полоса для поворота налево

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ул. Ленина появилась дополнительная полоса для поворота налево - на ул Больничную. Новая схема движения позволит увеличить пропускную способность на перекрестке при движении в южном направлении, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Изменения согласованы с ГИБДД. На перекрестке установлены соответствующие дорожные знаки.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения при проезде через перекресток.