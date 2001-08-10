Сахалинскую молодежь приглашают в увлекательное путешествие по историческим местам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональная организация "Братство Александра Невского" приглашает сахалинских подростков стать участниками увлекательной поездки в Александровск-Сахалинский район, где с 3 по 9 августа пройдет православный молодежный слет "Берег притяжения", рассказали ТИА "Острова" организаторы мероприятия.

Жизнь в палатке и походы по живописным местам Сахалина, интересные беседы о русских традициях и основах Православной веры, новые знакомства и незабываемые впечатления.

В образовательную программу слета входят занятия по казачьему фольклору с участием преподавателей из г. Москвы, музыкантов ансамбля «ПорТаня» Порфирия Осипенко и Татьяны Елисеевой. Гостями слета станут председатель Сахалинской областной Думы А.А. Хапочкин, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, председатель Общественной палаты Сахалинской области В.Ю. Иконников, председатель Ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова.

Участником слета может стать любой желающий в возрасте от 15 до 25 лет. Для этого можно зарегистрироваться в группе лагеря в социальной сети "ВКонтакте" либо направить заявку по электронной почте: [email protected], организаторы пришлют анкету и дополнительную информацию об условиях участия в лагере. Телефон для справок: 8-914-756-14-96.

Мероприятие проводится региональной общественной организацией "Братство Александра Невского" при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области, 68-армейского корпуса, Ассамблеи народов Сахалинской области и Южно-Сахалинской и Курильской епархии.