Валерий Лимаренко встретится с жителями Южно-Курильска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко посетит муниципальное образование в четверг, 14 июля. В 16.40 состоится встреча с жителями района. Место проведения - Дом культуры, расположенный на улице Ильичева, 4. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 15.30 до 16.30, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко - посещение объектов ЖКХ, энергетики и строительства.

Напомним, с начала этого года губернатор провел восемь встреч с сахалинцами - в Холмске, Корсакове, Александровске-Сахалинском, Поронайске, Невельске, а также в планировочном районе Луговое и селах Дальнее и Березняки, которые относятся к городскому округу Южно-Сахалинск.