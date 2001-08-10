Жители Новоалександровска сообщили о недобросовестной работе подрядчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Качество текущего ремонта ул. 3-й Строительной возмутило жителей. Об этом они сообщили мэру областного центра Сергею Надсадину. По поручению градоначальника, на место выехали специалисты администрации. Исполнителю работ указали на недопустимость нарушения процесса ремонта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в этом году в рамках муниципального контракта силами подрядчика проводится текущий ремонт ул. 3-й Институтской на отрезке от ул. Калинина до ул. Советской. Сплошным асфальтированием охвачен участок от моста через реку Красносельскую до пересечения с ул. 1-й Институтской. Остальная часть ул. 3-й Строительной попадала под ямочный ремонт. Однако, по словам жителей, подрядная организация недобросовестно выполняла свою работу.

- В этом году у нас на улице стартовал ремонт. Рабочие нарезали участки для дальнейшего асфальтирования. А затем без должной подготовки начали заливать их битумом, который лили в грязь. Когда мы это увидели, сообщили в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, а также мэру. И только после жалобы подрядчик стал работать по технологии. Сейчас я довольна ходом работ, - рассказала Татьяна Токарева, 35 лет проживающая в планировочном районе.

Ход работ на ул. 3-й Строительной проинспектировал представитель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов:

- Мы, как общественники, будем держать ситуацию на контроле до завершения работ. Выезжали на место совместно с представителями отдела по управлению территорией, а также со специалистами из департамента дорожного хозяйства. Факты, о которых говорили жители, подтвердились - подрядчик вел ремонтные работы некачественно. Ужесточили контроль за качеством ремонта. Сейчас процесс идет в штатном режиме.