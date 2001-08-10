Трехдневный ЭкоФест собрал более 500 сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первый день сахалинцы отправились на уборку в три разные точки острова: село Нечаевка Корсаковского района, а также пляжи сел Озерское и Охотское. Добровольцы собрали около 40 мешков с мусором. Второй и третий день фестиваля прошли в Южно-Сахалинске. В парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина для всех желающих были организованы мастер-классы, выступления экспертов и кавер-групп, занятие по йоге, показ фильма на свежем воздухе, эко-ярмарка и многое другое, рассказали ТИА "Острова" организаторы мероприятия.
- Мы с друзьями с удовольствием посидели, послушали музыку, прошли экологический квест. Вопросы экологии важно и нужно поднимать. Только вчера вернулись с пляжа и видели, как некоторые земляки ведут себя. Нужно побольше таких событий и, возможно, кто-то из них задумается и начнет вести себя аккуратнее на природе, - поделилась участница фестиваля Александра Матюхина.
Экологический фестиваль – проект 18-летней сахалинки Евы Левиной из Корсакова. Девушка представила его на форуме «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События в 2021 году и выиграла грантовый конкурс Росмолодежи. На проведение фестиваля она получила 1 350 000 рублей.
- Я горю экологией и люблю Сахалин всем сердцем, поэтому решила организовать этот фестиваль. Хочу через любовь показывать людям, что это наше любимое место и мы должны его беречь и заботиться, - рассказала Ева Левина. – Подобные масштабные мероприятия, которые длятся несколько дней на разных площадках, требуют много сил и ресурса. Я думаю, что без грантовой поддержки это сделать было невозможно. Но я точно знаю, что каждый может придумать проект, защитить его и выиграть грант.
В этом году участники форума «ОстроVа» снова смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Заявки принимают до 8 августа на сайте АИС «Молодежь России». Защита проектов пройдет во время проведения форума, который состоится в Южно-Сахалинске с 13 по 19 августа. Организаторы Всероссийского форума «ОстроVа» - Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.
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