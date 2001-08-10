В нескольких дворах Новоалександровска город обновляет детские площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Варианты проектных решений передал группам активистов из числа жильцов первый вице-мэр Александр Гринберг в ходе выездного совещания в планировочный район. Вместе с депутатом по округу Сергеем Замотаевым и жителями он обсудил и другие вопросы, связанные с обслуживанием и благоустройством придомовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Первый двор расположен по адресу ул. Науки, 1А. Южносахалинцы считают, что детская площадка у их дома морально устарела. Мама двоих детей, педагог Виктория Мавлеткулова подчеркнула, что для нормального развития ребенка нужна соответствующая среда — комфортная, безопасная, эстетически приятная. Она отметила положительную тенденцию, когда жителям самим предлагают выбрать проект обустройства родного двора. Необходимо предусмотреть места для игр детей разного возраста, физкультурно-оздоровительную площадку, а также скамейки для отдыха взрослых и детей. Последний пункт особенно актуален для летнего периода, когда больше времени на свежем воздухе стараются проводить и мамы с маленькими детьми, и школьники на каникулах, и пожилые соседи. По словам Виктории, будущую территорию нужно обустроить безопасным покрытием для сохранения коленок целыми, а также в обязательном порядке огородить забором. Зеленые насаждения, украшающие двор, должны быть сохранены в полном объеме.

- Диалог с администрацией города есть, реакция есть, но жителям нельзя быть самим равнодушными. Обращаться, заявлять о себе, если необходимо — повторять свои запросы к власти, - сказала южносахалинка.

Вместе с тем жители отмечают, что часть проблем связана с человеческим фактором. Так, некоторые владельцы собак по-прежнему считают возможным выгул питомцев на детских площадках и газонах.

Ряд вопросов касался работы местной УК. Также жители обратились к первому вице-мэру с просьбой провести отсыпку стихийной парковки в торце дома и благоустроить территорию за зданием. По всем обращениям будет проведена работа.

Вторая встреча прошла во дворе по ул. Советская, 1 и 1А. Здесь почти закончен ямочный ремонт. Следующим этапом — обустройство детской площадки. Жителям также предложили самим выбрать проект. Люди попросили обновить и площадку для сушки белья, отсыпать подтапливаемую территорию под стоянку машин, выполнить мелкие работы по благоустройству. Все запросы будут учтены.

- Город нашел возможность установить в этом году детские игровые комплексы сразу в нескольких дворах городского округа. Это и Ново-Александровск, и Дальнее, и центральные микрорайоны. Подчеркну, что для нас важна обратная связь с жителями, поэтому мы и предлагаем людям самим определиться с вариантами обустройства. Работы мы проводим как в рамках капремонта дворов, так и точечно устанавливаем игровые комплексы, чтобы сделать территорию у дома максимально комфортной и активно используемой для семейного досуга, - резюмировал первый вице-мэр.