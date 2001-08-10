Юрий Трутнев поручил сахалинским властям привлечь новые технологии для нефтегазовой индустрии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такое поручение было дано по итогам посещения строительных площадок на севере Южно-Сахалинска, где создаются агропромышленный и нефтегазовый парки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Как доложили Заместителю Председателя Правительства – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, агропромышленный парк будет представлять собой логистический центр с высокотехнологичной инфраструктурой для хранения продовольствия и переработки сельскохозяйственной продукции. Появление агропарка с оптово-распределительным центром позволит создать в Сахалинской области 700 новых рабочих мест. В рамках проекта будет создан многофункциональный складской комплекс площадью 12 тыс. квадратных метров с возможностью хранения единовременно 15 тыс. тонн различной продукции.

Ввод в эксплуатацию первой очереди агропромышленного парка запланирован в четвёртом квартале 2023 года. Объём инвестиций по проекту составит 5,8 млрд рублей. В составе первой очереди планируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, оптово-распределительного центра по хранению продукции мощностью 15 тысяч тонн, производственного корпуса по переработке сельскохозяйственной продукции, овощехранилища мощностью в тысячу тонн.

Благодаря улучшенным условиям хранения сократятся потери сельхозпродукции. «Значительная часть овощехранилищ в островном регионе не соответствует современным стандартам, из-за чего продукция портится, и мы вынуждены завозить овощи с материка. В овощехранилище будет соблюдаться температурный режим 0-5 градусов. Это позволит увеличить срок хранения овощей. Сейчас овощи хранятся 5-6 месяцев, а будут – 9 месяцев», – доложил гендиректор Корпорации развития Сахалинской области Андрей Медведев.

Вторая очередь агропарка предполагает создание торгово-выставочного комплекса с зоной торговли, фудкортом, площадкой для гастрономических фестивалей, выставок и ярмарок.

На ТОР «Южная» началось строительство нефтегазового индустриального парка. Проект направлен на создание современной производственно-технической и ремонтной базы, интегрированной с процессами основных операторов нефтегазовых проектов в островном регионе.

Основные задачи индустриального парка – импортозамещение и увеличение доли локализации сервисов по обслуживанию шельфовых и других нефтегазовых проектов полного цикла на Сахалине. Большая часть сервисных работ выполняется за пределами области, что приводит к удорожанию производства. Также будут созданы условия для повышения квалификации специалистов в области нефтегазодобычи и обслуживания газотранспортной сети.

На территории индустриального парка будут построены здания для размещения офисов и лабораторий, производственные базы и склады общей площадью около 89 тысяч кв. м. Территория разделена 15 земельных участков, к каждому из которых будет подведена инженерная коммуникация – вода, водоотведение, газ, электричество. В качестве резидентов зарегистрировались 17 компаний.

Первая очередь индустриального парка должна быть сдана уже в четвёртом квартале этого года. В её состав входит строительство трёх административно-лабораторных комплексов и предоставление земельных участков общей площадью 6,2 га для реализации резидентами собственных инвестиционных проектов. Всего в реализацию проекта будет вложено 7,7 млрд рублей, будет создано более тысячи рабочих мест.

Юрий Трутнев обратил отдельное внимание руководства региона на необходимость локализации на территории индустриального парка предприятий, которые будут разрабатывать новые технологии для нефтегазовой индустрии.

Как пояснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, разработкам и внедрению новых технологий будет содействовать СахалинTech. Он станет передовым научным центром, в котором базовые специализации будут связаны с нефтегазовой и шельфовой тематикой. «Нефтегазовые компании намерены развернуть здесь свои лаборатории. Также мы связались с институтами РАН, где разрабатываются такие технологии», – сказал он.

«Нужно развивать свою промышленность. В России много творческих талантливых людей. Нужно создать все необходимые условия для их работы», – отметил Юрий Трутнев и напомнил руководству области для Дальнего Востока созданы дополнительные инструменты – например, для поддержки инновационных производств начал свою работу венчурный фонд «Восход». Все эти инструменты необходимо использовать для того, чтобы современных инновационных производств становилось больше.

«Нужно ставить более амбициозные задачи. Которые связаны не с тем, чтобы догнать, а с тем, чтобы обогнать и быть первыми», – подытожил вице-премьер.

Отметим, на ТОР «Южная» зарегистрировано 10 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. В рамках соглашений с КРДВ инвесторы вкладывают в реализуемые проекты 17,1 млрд рублей, создают 1,2 тыс. рабочих мест. Фактически вложено 8,7 млрд рублей, создано 911 рабочих мест. Полностью реализовано 5 инвестпроектов. Резиденты ввели в работу рыбоперерабатывающий и завод, агрохолдинг, производящий мясо и молоко, крупные тепличный и свиноводческий комплексы, индустриальный парк.