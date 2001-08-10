В Южно-Сахалинске наказали виновных в выносе грязи на проезжую часть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Противоправные действия нарушителей зафиксировали на улицах Фархутдинова и Куропатко сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. Материалы переданы в административную комиссию Южно-Сахалинска для рассмотрения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В настоящий момент в отношении нарушителей приняты решения о привлечении к административной ответственности.
Департамент общественной безопасности и контроля напоминает горожанам о дополнении ч. 1 ст. 21-4 Закона Сахалинской области от 29 марта 2004 года №490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» нормой, предусматривающей ответственность за вынос грунта и грязи с территорий производства строительных (земляных) работ, производственных объектов на территории общего пользования. Штрафные санкции за данное правонарушение составляют до 250 тыс. руб. для юридических лиц, до 40 тыс. руб. для должностных и до 4000 руб. для физических лиц.
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