Жители Южно-Сахалинска украшают дворы цветами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники ТОС "Победа 35" вышли в свой двор, чтобы с семьями провести теплый летний вечер и украсить клумбы новыми цветами ко Дню семьи, любви и верности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации департамента внутренней политики, партию цветов ТОС получил накануне в рамках реализации проекта по благоустройству «Комфортный двор». Напомним, к общегородской цветочной кампании в этом году присоединились 42 территориальных общественных самоуправления Южно-Сахалинска. Украшать свои клумбы они будут цветами, которые предоставила администрация города, а также приобретенными на средства муниципального гранта проекта «Комфортный двор». В общей сложности будет высажено порядка 6000 бархатцев, колеусов, цинерарий, бегоний, петуний, виолы, георгинов. Кроме этого, в течение недели на 17 территориях ТОС установят 77 вазонов с фуксиями и другими цветами.

- Всей семьей сегодня высаживаем цветы. Все соседи тоже вышли украшать двор. Эти яркие клумбы будут радовать нас весь сезон. Приятно жить в такой красоте, поэтому мы используем любые возможности, которые предоставляет администрация города, и активно участвуем в грантовых конкурсах по благоустройству, - рассказала председатель ТОС «Победа 35» Елена Мурзыева.

Отметим, озеленение города — один из ключевых приоритетов мэра Сергея Надсадина. В этом году на территории областной столицы будет высажено более 600 тыс. цветов.