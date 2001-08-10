Новая теплица на Сахалине будет выращивать две тонны овощей в год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с проектом расширения производства совхоза «Тепличный». Предприятие с августа 2016 года является резидентом территории опережающего развития «Южная», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– На Сахалине и в других регионах Дальнего Востока должны запускаться новые тепличные комплексы, создаваться агропромышленные парки. Мы обсуждали вместе с главами дальневосточных регионов на прошедшем совете округа, какие меры нужно принять, чтобы стимулировать развитие сельского хозяйства, чтобы больше овощей производилось именно на территории Дальнего Востока, а люди получали свежую качественную продукцию по максимально доступным ценам, – заметил вице-премьер.

Совхоз «Тепличный» планирует инвестировать 1 млрд рублей в строительство тепличного комплекса, использующего современные экологически безопасные технологии, включая светокультуру. Это позволит расширить ассортимент производимой предприятием продукции, круглогодично обеспечивать жителей Сахалинской области свежей овощной продукцией.

Будет построен тепличный комплекс площадью 2,9 гектара. Проект обеспечен объектами необходимой инфраструктуры – газовой котельной, водопроводом и газопроводом. Реализация проекта на первом этапе позволит увеличить валовый объём производства свежих овощей защищенного грунта с 8 до 10 тысяч тонн в год.

Как рассказал генеральный директор совхоз «Тепличный» Виктор Бутков, новые теплицы будут отличаться от ранее построенных.

– Во-первых, теплицы гораздо выше. Это уже европейский уровень. Шесть метров высотой. Это даёт нам дополнительные возможности использования новых светильников. Плюс внутренний объем даёт возможность создавать оптимальный микроклимат, – сообщил он.

Ввести в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса планируется в конце текущего года, а первые огурцы могут созреть в новой теплице к новогодним праздникам.

Вице-премьер поинтересовался у аграриев, пользуется ли спросом их продукция и получил положительный ответ. Совхоз «Тепличный» является крупнейшим в Сахалинской области и на Дальнем Востоке предприятием по выращиванию овощей в защищенном и открытом грунте. С 2014 по 2017 годы предприятие реализовало масштабный проект по строительству в несколько этапов теплиц. Благодаря этому была до минимума сведена доля привозных из Китая и других регионов России овощей закрытого грунта. Автоматизированный комплекс заменил 6 гектаров морально устаревших теплиц, построенных в середине 1980-х годов.

Сегодня на площади 10 гектаров круглогодично выращивают более 8 тысяч тонн овощей защищенного грунта, на площади 86 гектаров – 4 тысячи тонн овощей открытого грунта, на площади 105 гектаров – более 3,7 тысячи тонн картофеля.

В течение следующей пятилетки в предприятие планируется инвестировать 5,1 млрд рублей. За эти годы существенно расширят тепличный комплекс, построят розарий, сервисные центры, питомник открытого типа для выращивания кустарников и деревьев, ландшафтный центр, плодопитомник, а также тепличный комплекс для выращивания рассады однолетних и многолетних цветов. Производство обеспечат современной инфраструктурой, в том числе – газовой.

– Руководство области оказывает совхозу всестороннюю поддержку. Предприятию предоставляются субсидии на приобретение элитных семян картофеля, удобрений, энергоносителей, топлива, а также сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, была оказана финансовая помощь в строительстве и модернизации тепличных комплексов и кадровом обеспечении. К примеру, в прошлом году из областного и федерального бюджетов совхоз получил 52,6 млн рублей. В целом за последние 5 лет объём финансовой поддержки составил 377,7 млн рублей, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Отметим, что повышение продовольственной самообеспеченности регионов Дальнего Востока стало одним из центральных вопросов, которые обсуждались несколько дней назад Юрием Трутневым и главами дальневосточных регионов на заседании совета Дальневосточного федерального округа.