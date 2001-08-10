Министр спорта РФ Олег Матыцин прилетит на Сахалин 12 июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выездное совещание комитета Госдумы по физической культуре и спорту состоится на Сахалине. Мероприятие пройдет 12 июля в областном центре. В нем примут участие губернатор Валерий Лимаренко, министр спорта РФ Олег Матыцин, депутаты Государственной Думы РФ, представители правительств дальневосточных регионов и общероссийских спортивных федераций, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Среди участников выездного совещания будут члены комитета Госдумы по физической культуре и спорту – чемпион мира по боксу и первый зампредседателя комитета Дмитрий Пирог, чемпион мира по биатлону и зампредседателя комитета Антон Шипулин, 46-кратный чемпион России в плавании и лёгкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями и зампредседателя комитета Сергей Бурлаков, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.
Главной темой станет развитие спорта на Дальнем Востоке: проведение всероссийских и международных соревнований, создание спортивно-туристических кластеров, строительство спортивных объектов и тренировочных баз в Сахалинской области и на Дальнем Востоке в целом.
– По некоторым видам спорта в России вообще нет условий для тренировок. Многие годы российские спортсмены тренировались за рубежом, но сейчас ввиду глобальных экономических санкций необходимо в кратчайшие сроки создавать собственную инфраструктуру. Дальний Восток – это очень перспективный и значимый регион с прекрасными условиями – гористой местностью и большими территориями. Развитие спорта и туристическо-спортивного направления будет только способствовать совершенствованию региона. В рамках выездного совещания мы посетим спортивные объекты Сахалина, посмотрим, в каком состоянии они находятся, пообщаемся с тренерами и спортсменами и вместе с президентами всероссийских спортивных федераций обсудим, что необходимо сделать для развития спорта в регионе, – рассказал председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Делегация собирается посетить учебно-тренировочный центр «Восток», спортивную школу водных видов спорта, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», спортшкола «Кристалл». Также запланирована встреча федерального министра спорта Олега Матыцина и депутатов Госдумы со спортивной общественностью региона, президентами региональных и общероссийских спортивных федераций. Приглашены олимпийская чемпионка, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, президент Федерации фристайла Алексей Курашов, президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
Также в рамках выездного совещания состоится подписание соглашения о сотрудничестве по развитию керлинга в Сахалинской области между Дмитрием Свищевым и министром спорта региона Артемом Подшиваловым.
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