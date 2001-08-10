Выпускникам школ Южно-Сахалинска вручили медали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В южно-сахалинском ДК «Родина» состоялся торжественный вечер, главными героями которого стали выпускники 11-х классов, удостоенные медалей «За особые успехи в учении» и разовых стипендий «Выпускник», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ребят, отлично проявивших себя в учебе, поздравили представители партии «Единая Россия», департамента образования города, депутаты городской Думы. Успехов в дальнейшем пути молодому поколению пожелал мэр города Сергей Надсадин.

Несмотря на возрастающие требования, количество золотых медалистов в Южно-Сахалинске остается неизменно высоким. В этом году заслуженные награды получили 87 выпускников. Стоит отдельно отметить юношей и девушек, показавших максимальные 100-балльные результаты по итогам Единого Государственного экзамена. Высшая оценка по математике - у выпускницы школы №8 Алины Байковой. Стобалльниками по русскому языку стали сразу несколько человек: Полина Алчакова из школы № 23, София Блинова, Мария Яицкая из гимназии № 1, а также выпускники лицея № 2 Арина Рябовалова и Николай Марушев. Выдающийся результат по истории показала Дарья Галак из школы № 26.

– В нашем городе учатся самые талантливые ребята. И высокие результаты являются еще одним подтверждением вашего успеха. Мы вами гордимся. Сегодня перед вами открыты двери в ведущие вузы страны. А мы сделаем все возможное, чтобы вы могли реализовать себя в нашем городе, – сказал Сергей Надсадин.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и родителей, которые поддерживали учащихся на протяжении всего школьного пути. С теплыми напутственными словами к собравшимся обратились первый вице-мэр Андрей Ковальчук, председатель городской Думы Олег Логачев. Важным моментом праздника стало вручение разовых стипендий «Выпускник» – в этом году высоких наград удостоены 30 юных горожан. Их отличившимся ребятам вручила директор департамента образования Светлана Мирова.

Многократные призеры и победители предметных олимпиад, престижных творческих конкурсов и спортивных состязаний – выпускники, отмеченные золотыми медалями, также принимают активное участие в жизни Южно-Сахалинска. Многие проявили себя в научно-исследовательской деятельности, волонтерском движении. И, конечно, у всех большие амбициозные планы. Выпускник гимназии №1 Кирилл Ноженко рассказал, что планирует поступать институт нефти и газа в Москве.

– Золотая медаль дает дополнительные баллы при поступлении. Я благодарен своей школе, учителям, которые помогли получить мне необходимые знания. Всегда буду с благодарностью вспоминать их труд, заботу и добрые сердца, – отметил Кирилл.

Своими эмоциями во время праздника также поделились педагоги. Директор гимназии №2 Мария Чеснокова отметила, что в этом году из стен учреждения выпустилось 11 медалистов. Это один из лучших показателей по городу.

– Очень волнительный момент, награды вручает мэр города. Эмоции переполняют и ребят, и учителей, и родителей. Конечно, мы гордимся своими детьми. Уверена, что они добьются всех целей, которые перед собой поставили, – сказала Мария Анатольевна.

Добавим, что абсолютным рекордсменом по количеству высших наград в этом году в Южно-Сахалинске стала гимназия №1 – высших наград удостоено 19 юношей и девушек.

Украшением вечера стали творческие номера вокальных коллективов города. После завершения мероприятия всех участников ждала тематическая фотозона, где ребята, педагоги и родители также могли пообщаться в неформальной обстановке.