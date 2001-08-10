В Невельском районе прошел праздник двора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 июля в с. Горнозаводск во дворе дома по ул. Шахтовая, 4а прошёл праздник двора. Мероприятие проводилось впервые. Его участниками стали не только жители дома, но и жители соседних дворов, рассказали ТИА "Острова" в администрации Невельсокго раойна.

По словам участников и гостей праздника было весело и интересно. Особенно понравились конкурсы и загадки, а также футбольный матч.

Площадка для праздника была выбрана неслучайно, здесь ведётся ремонт дворовой территории в рамках реализации программы «1000 дворов на Дальнем Востоке. Уже произведено устройство выравнивающего асфальтобетонного слоя, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, площадки для отдыха, площадки для бытовых нужд, установлены конструкции для сушки белья. В полном объеме работы планируется завершить до конца июля 2022 г.

Все те, кто пришёл на мероприятие зарядились хорошим настроением. Помимо веселых хороводов, интересных конкурсов и спортивных состязаний всех гостей праздника ждал вкусный сюрприз - мороженое.