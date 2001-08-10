В июне в летних лагерях Южно-Сахалинска отдохнули свыше пяти тысяч детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается летняя оздоровительная кампания - общий охват детей в июне составил более 5 тысяч человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, во время первой смены в городе функционировало 79 лагерей дневного пребывания при школах, профильных (интеллектуальной, творческой, спортивной направленности), профориентационных, труда и отдыха, где для юных горожан ежегодно организуют насыщенную и разнообразную программу. Традиционно дети участвуют в тематических мероприятиях, мастер-классах, экскурсиях, посещают музеи, городской парк, зоопарк. Также отдых мальчишек и девчонок организован в 4 загородных детских оздоровительных лагерях.
Кроме этого, в июне для ребят, желающих подзаработать, было создано 708 временных рабочих мест на базе образовательных организаций, а также подведомственных учреждений департамента культуры и туризма и департамента по делам молодежи и спорту.
Как показывает практика, трудовая деятельность пользуется спросом у учащихся. Ребята, занятые в трудовых бригадах, задействованы в благоустройстве территорий школ, уборке помещений, подростки помогают педагогам в библиотеке, учебных кабинетах и прочее.
- Летняя оздоровительная кампания продолжается. Значительную часть времени ребята, конечно, проводят на свежем воздухе, получают новый опыт, участвуют в различных активностях. Многие записываются в трудовые бригады. Всего в этом году летним отдыхом планируется охватить более 12 тысяч южно-сахалинских детей, - рассказала директор департамента образования Светлана Мирова.
Так, в этом месяце на территории Южно-Сахалинска работают 46 оздоровительных лагерей дневного типа, профильных и палаточных, лагерей труда и отдыха, в которых в общей сложности отдохнут порядка 2500 человек. Из них более 800 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут посещать летние лагеря бесплатно. Расходы возьмет на себя муниципалитет.
Возможностью не только отдохнуть, но и провести время с пользой во вторую смену воспользовалось более 700 старшеклассников. Для них временные рабочие места также организованы при школах, учреждениях культуры и спорта.
В августе летним отдыхом планируется охватить более 1000 юных горожан. Для них будут работать 33 лагеря всех типов и различной тематической направленности. Кроме этого, трудоустроены будут свыше 500 школьников.
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