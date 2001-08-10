Сахалинцам посоветовали проверять новости через

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский журналист Иван Никашин одним из первых в регионе оценил фактчекинговый сервис «Лапша», который начал работать в июне. Он использует его для подготовки к радиоэфирам и рекомендует коллегам проверять через него информацию. Например, в последнем материале аналитики проекта разобрали 53 уникальных фейка, суммарно собравших в рунете 340 млн просмотров.

– Материалы проекта «Лапша» с недавнего времени стали для меня хорошим подспорьем при подготовке к эфирам. Чтобы передача была интересна слушателям, ведущий просто обязан иметь широкий кругозор и быть в курсе происходящих событий, включая последние случаи дезинформации. Эксперты проекта к разбору фейков подходят основательно: к примеру, они сумели обнаружить момент рождения «дезы» о якобы эпидемии холеры, хотя до момента, когда одиночные сообщения превратились в настоящую информационную волну, прошёл не один месяц, – рассказал сахалинский журналист Иван Никашин.

Самым популярным фейком прошлой недели аналитики «Лапши» назвали домыслы о проблемах с признанием отечественных дипломов за рубежом после выхода из Болонской системы. Несмотря на опровержение главы Министерства образования и науки РФ, родившийся в мае фейк пользователи увидели 28 млн раз.

Второе место по числу просмотров занял смерч, который якобы произошёл в Чувашии. Фейк, основанный на снятом в США видео, посмотрели 4,5 млн раз. «Бронза» в этом антисоревновании у заметок про заведённое на врачей уголовное дело после смерти Юры Шатунова. Этот вброс опровергали СК РФ и концертный директор популярного исполнителя.

Среди тем, по которым чаще всего появлялись фейки на минувшей неделе, лидируют специальная военная операция, внутренняя политика и уровень благосостояния граждан, отмечают аналитики «Лапши».