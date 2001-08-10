Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2022
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В районе перекрестка улиц Фархутдинова и 1-ой Октябрьской в Южно-Сахалинске ведутся работы
11:34, | Новости общества Сахалина и Курил

Парковку у пересечения пр. Мира и ул. Пограничной в Южно-Сахалинске закрывают на ремонт

Парковку у пересечения пр. Мира и ул. Пограничной в Южно-Сахалинске закрывают на ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по фрезерованию и устройству асфальтобетонного покрытия продлятся с 19.00 8 июля до 17.00 9 июля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подъезд к торговым центрам "Лотте", "Европейский" и "Азбука" не будет осуществляться. Их посетители на время проведения работ смогут оставлять автомобили на парковках, рядом расположенных торговых центров, магазинов.

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