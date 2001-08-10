Для более чем 500 сахалинских семей увеличен размер выплаты из средств материнского каптала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 июня ежемесячная выплата из средств федерального материнского (семейного) капитала проиндексирована на 10 процентов. В новом размере выплату получают более 500 островных семей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служеь ОПФР по Сахалинской области.

Ежемесячная выплата является одним из направлений расходования средств федерального материнского (семейного) капитала. Оформить ее могут семьи с невысоким доходом, у которых второй ребенок появился начиная с 1 января 2018 года.

Размер выплаты ежегодно меняется. С 1 января 2022 года в Сахалинской области он составлял 17 тыс. 992 рубля, а с 1 июня выплата проиндексирована на 10 % и составляет 19 тыс. 791 рубль.

В настоящее время ежемесячная выплата назначена 541 островной семье. Наибольшее количество получателей проживает в г. Южно-Сахалинске, Корсаковском, Холмском и Охинском районах. А всего с момента появления данного направления расходования средств маткапитала (с 1 января 2018 года) выплата была установлена 2 тыс. 994 сахалинским и курильским родителям.

Подать заявление на ежемесячную выплату из маткапитала родители могут в любое время до трехлетия ребенка, если доход на каждого члена семьи, включая рожденного (усыновленного) ребенка, составляет менее 41 тыс. 268 руб. в месяц (до 1 июня 2022 года – 37 тыс. 516 руб. в месяц). При обращении в первые шесть месяцев после рождения (усыновления) ребенка, выплата устанавливается с даты рождения (усыновления). В остальных случаях — с даты обращения за ее назначением.

Заявление на выплату можно подать по предварительной записи в любой клиентской службе Пенсионного фонда, офисе МФЦ либо через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. Если родитель испытывает затруднение при заполнении электронной формы заявления, то подать его онлайн помогут в клиентских службах фонда с помощью компьютеров для посетителей. В данном случае предварительная запись на прием не требуется.

Консультацию по вопросам ежемесячной выплаты из маткапитала островитяне могут получить в клиентских службах ПФР, обратившись лично либо позвонив по телефону, а также в аккаунтах Отделения ПФР по Сахалинской области в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.