В июле в Южно-Сахалинске станет на 51 электрозаправку больше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Планы по развитию электрозаправочной инфраструктуры обсудили на совещании при мэре Южно-Сахалинска Сергее Надсадине, куда были приглашены специалисты профильных департаментов, а также предприниматели, работающие в этой сфере, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На сегодняшний день с помощью инвесторов и при поддержке регионального правительства на территории областного центра установлено 56 электрозаправочных станций. Они уже доступны для использования. Июльское пополнение будет представлено заправками разных видов — однопортовыми (для заправки одного автомобиля) и двухпортовыми.

- Стоит задача до конца года - установить и ввести в эксплуатацию свыше 200 станций, - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов. - В процессе принимают участие муниципальное предприятие, а также бизнес, который получает субсидию на часть понесенных затрат на покупку оборудования.

Так, механизмом поддержки планирует воспользоваться компания «Электрокар Сахалин». Она занимается развитием инфраструктуры зарядных станций для электромобилей в островном регионе. В прошлом году у предприятия уже был положительный опыт взаимодействия с властями по этому вопросу.

- Главное преимущество электромобиля над автомобилем с обычным двигателем — экономия. Минимум в 4-5 раз вы будете экономить на эксплуатационных расходах. И гораздо реже обращаться в автосервис, - отметил представитель компании Антон Батюк. - Для удобства жителей часть станций мы устанавливаем во дворах многоквартирных домов. Считаем, что эта услуга обязательно найдет своих пользователей.

В настоящее время сеть зарядных станций действует в Корсакове, Холмске, Долинске. В планах — присоединить Невельск и Аниву, поэтому, как отмечают специалисты, свободное перемещение на электромобилях по югу острова — вопрос решенный. 140 зарядных станций по региону, часть из которых появится и в Южно-Сахалинске, установит «Сахалинская нефтяная компания».

Как отметил ее представитель Сергей Малашич, все станции российского производства, что в дальнейшем исключает сложности с их обслуживанием: любые комплектующие будут свободно поставляться в регион по мере необходимости.

Развитие сегмента электрокаров станет еще одним шагом к формированию «зеленой» экономики в городском округе.

- Очевидно, что данная работа способствует переходу на экологически чистый вид транспорта, который не оставляет углеводородного следа и положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, - сказал первый вице-мэр Александр Гринберг.

Напомним, местным координатором партийного проекта «Зеленая экономика» выступает мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, поэтому вопросы экологии - один из ключевых приоритетов деятельности администрации города.