Капитальный ремонт улицы Авиационной в Южно-Сахалинске ведется по графику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день работы выполняются на участке от пересечения ул Авиационной до дома №65, далее техника будет передвигаться на восток. Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядчику предстоит выполнить работы по замене основания, защите инженерных коммуникаций, сетей связи. Также будет проведена перекладка ливневой канализации, асфальтирование и другие работы. Как отметил инженер по надзору за строительством МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Андрей Зайковский, капитальный ремонт идет по графику. Согласно контракту его планируется завершить до октября текущего года.

На обновленной улице Авиационной проведут комплексное благоустройство – здесь обустроят тротуары, оборудуют новые остановочные пункты для пассажирского транспорта, полностью заменят сети наружного освещения, установят дорожные знаки, нанесут разметку. Также на перекрестках улицы Авиационной с проспектом Мира и ул. Ленина появятся светофоры.