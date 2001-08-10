Сахалинок приглашают на бесплатные психологические тренинги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цикл практических семинаров для молодых мам пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке с 9 по 16 июля. Ведущими семинаров выступят семейный психолог, автор курсов по песочной терапии с детьми, тренер проекта «У семейного штурвала» Национального института защиты девства (г. Москва) Юлия Каплина и автор курса «Родительский менеджмент», член Союза профессиональной поддержки материнства Александра Заболоцкая. Мероприятия проводятся на базе «Школы материнства и интеллектуально-творческого развития», созданной в рамках проекта "Успешная мама", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В своей работе Юлия Каплина использует когнитивно-поведенческий подход, применяет арт-терапевтические техники, инструменты когнитивно-базовой терапии. Александра Заболоцкая помогает женщинам в сопровождении беременности, оказывает психологическую помощь в преодолении кризисных ситуаций, тревожных состояний, психотравм и их последствий.
Программа практических семинаров с участием психологов включает мероприятия практико-ориентированной и консультационной направленности.
Так, 9 июля в 12. 00 пройдет семинар «Как безопасно вернуться в ровное состояние на грани срыва: навыки поддержки себя и ребёнка». 16 июля в 12.00 женщинам расскажут о формировании родительской интуиции»
Проведение серии бесплатных психологических семинаров стало возможным благодаря проекту «Успешная мама», который реализуется в Сахалинской области в рамках Благотворительной программы «Статус: Онлайн».
Стать участником мероприятия можно, отправив сообщение тренеру в WhatsApp по номеру телефона +7 (924) 186-67-43 с указанием Ф.И.О., своего возраста, контактного телефона, а также возраста детей.
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