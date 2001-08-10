Плохо припаркованные машины сахалинцев мешают вывозу мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неудачно припаркованные автомобили жителей Южно-Сахалинска за прошедшую неделю помешали вывозу мусора десятки раз. Сахалинцы бросают свои машины в непосредственной близости с контейнерными площадками. Из-за чего мусоровоз не может подъехать к бакам для их выгрузки, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Не меньше мешают авто, припаркованные вдоль дороги. Зачастую транспорта во дворе так много, что остается лишь узкий проезд. Перевозчики вынуждены приезжать на один и тот же адрес несколько раз за день.

«Автовладельцы паркуют машины, не учитывая, как будет проезжать мусоровоз, оставляя место только для легкового транспорта. Мусоровоз имеет большой радиус поворота. Из-за своих солидных габаритов, длина мусоровоза может достигать 9 метров в длину и более 2,5 метров в ширину, он не всегда может проехать в некоторых дворах», - пояснил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Есть территории, где проблемы возникают чуть ли не каждый день. Первые в антирейтинге дворы по адресам: ул. Физкультурная, 26 и ул. Горького, 2. К брошенным авто добавляется еще одна проблема: жители блокируют проезд бетонными блоками.

«Сегодня в Сахалинской области парковка возле мусорного бака не считается нарушением закона. Однако, в дежурную часть регионального УГИБДД поступают жалобы автомобилистов, которые мешают проезду. По госномеру транспорта мы разыскиваем его владельца, связываемся с ним по телефону и просим освободить территорию для проезда спецтранспорта», - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Сахалинской области.

Управление по обращению с отходами призывает жителей Сахалинской области не оставлять автомобили возле контейнерных площадок, не мешать мусоровозу выгрузке отходов.