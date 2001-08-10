В Южно-Сахалинске устанавливают дополнительные скамейки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дополнительные элементы благоустройства появляются на улицах города в том числе и по обращениям горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Эта работа находится на контроле первого вице-мэра Александра Гринберга, который курирует сферу дорожного хозяйства.

Просьбу установить скамейки в районе одного из домов по пр. Мира в социальных сетях мэра разместили жители 9 микрорайона. На улице уже выполнено озеленение, высажены цветы на клумбах. Как отметили жители, появление дополнительных скамеек, позволило бы создать дополнительные условия для отдыха, а значит повысить комфорт горожан. Сегодня два таких элемента разместили неподалеку от остановочного пункта.

Отметим, что всего с начала весенне-летнего сезона на пешеходных зонах установлено уже более 100 скамеек. Работа по их размещению в городе продолжается.