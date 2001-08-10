В Южно-Сахалинске с Компроспекта уберут аварийные деревья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по санитарной рубке запланированы на первую половину июля и коснутся первых двух линий насаждений вдоль проезжей части. Компенсационные посадки - то есть высадка молодых деревьев взамен утилизированным - будут выполнены осенью, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня специалисты городского управления охраны окружающей среды и озеленения выехали на место, чтобы определить, какие растения требуют обрезки и формовки (в том числе из-за попадания разросшихся веток в зону электросетей), а какие - должны быть убраны.

Как рассказал руководитель учреждения Сергей Борисенко, специалисты оценивают общее состояние коры, кроны, наличие дупла, прикорневой системы, учитывают наклон дерева и другие факторы, в результате действия которых оно может причинить вред человеку или имуществу. Например, при сильном ветре, пораженное дерево может треснуть и упасть.

На деревья, признанные аварийными, в дальнейшем будут получены разрешения на спил. Его выполнит муниципальное предприятие «Зеленый город». Отметим, что работы на Компроспекте имеют свою особенность: газоны с деревьями на многих участках слишком узкие, корневая система старых растений разрослась и ушла под асфальт. Поэтому специалисты при уборке будут использовать специальное оборудование.

- Работа по обследованию и сносу опасных деревьев ведется постоянно. В этом сезоне утилизировали уже более 200 сухостойных и больных растений, - рассказал Сергей Борисенко. - Решение принимается по каждому эпизоду. Стараемся по возможности по максимуму сохранять зеленые насаждения.

Санитарная рубка ведется как в центральной части городского округа, так и в планировочных районах и селах, в том числе по заявкам жителей. Если в вашем дворе растет дерево, которое может быть опасным для окружающих, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Сегодня администрация города и лично мэр Сергей Надсадин, являющийся координатором партийного проекта «Зеленая экономика», особое внимание уделяет вопросам озеленения города. В этом году в областном центре беспрецедентные планы по высадке цветов: высадят 600 тыс., что в два раза больше, чем 2021 году. Также высажено 650 деревьев, в планах - высадить еще 320. Кроме того, областной центр украсят и 1300 кустарников.