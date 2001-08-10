Сахалинцев зовут отметить Ивана Купалу на Солнечной поляне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 июля на Солнечной поляне села Весточка состоится летний фестиваль "Иван Купала". Мероприятие проводит Центр молодёжных инициатив Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.
В одном из самых загадочных мест Южно-Сахалинска соберутся любители и знатоки культурного наследия нашей страны, чтобы поводить хороводы, подышать свежим воздухом и отлично провести время.
Начнётся фестиваль в 18:00 с работы творческих площадок и мастер-классов. Они расположатся в рекреационной зоне «Место силы Весточка». Гости разных возрастов найдут там себе занятия по душе. К примеру, девушки смогут научиться плести венки из местного разнотравья и луговых цветов, а также им раскроют секреты парикмахерского искусства. Юношам должна понравиться площадка Федерации стрельбы из лука "Сокол". Ребятам покажут, как настраивать и ремонтировать метательное оружие, и даже обучат навыкам охоты. Мастерская художественных ремёсел проведёт для детей и взрослых мастер-класс по лепке из глины.
Концертная программа начнётся с небольшого рассказа про историю праздника. Гостей ждет игра со сцены на флейте и других музыкальных инструментах, викторина на знание целебных свойств сахалинских трав и многое другое.
Каждый желающий сможет закружиться в хороводе возле большого Купальского костра, попрыгать через него. А в конце праздника участницы отправятся к реке, где отпустят сплетённые венки или свечи на плотах в плавание, а также смогут загадать желание.
На фестивале будет организована точка продажи горячего питания и бесплатная дегустация чая.
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