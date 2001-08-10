Сахалинцев зовут отметить Ивана Купалу на Солнечной поляне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 июля на Солнечной поляне села Весточка состоится летний фестиваль "Иван Купала". Мероприятие проводит Центр молодёжных инициатив Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.

В одном из самых загадочных мест Южно-Сахалинска соберутся любители и знатоки культурного наследия нашей страны, чтобы поводить хороводы, подышать свежим воздухом и отлично провести время.

Начнётся фестиваль в 18:00 с работы творческих площадок и мастер-классов. Они расположатся в рекреационной зоне «Место силы Весточка». Гости разных возрастов найдут там себе занятия по душе. К примеру, девушки смогут научиться плести венки из местного разнотравья и луговых цветов, а также им раскроют секреты парикмахерского искусства. Юношам должна понравиться площадка Федерации стрельбы из лука "Сокол". Ребятам покажут, как настраивать и ремонтировать метательное оружие, и даже обучат навыкам охоты. Мастерская художественных ремёсел проведёт для детей и взрослых мастер-класс по лепке из глины.

Концертная программа начнётся с небольшого рассказа про историю праздника. Гостей ждет игра со сцены на флейте и других музыкальных инструментах, викторина на знание целебных свойств сахалинских трав и многое другое.

Каждый желающий сможет закружиться в хороводе возле большого Купальского костра, попрыгать через него. А в конце праздника участницы отправятся к реке, где отпустят сплетённые венки или свечи на плотах в плавание, а также смогут загадать желание.

На фестивале будет организована точка продажи горячего питания и бесплатная дегустация чая.