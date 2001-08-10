Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2022
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16:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев 10 июля приглашают совершить восхождение на гору Быкова

Южносахалинцев 10 июля приглашают совершить восхождение на гору Быкова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экологическую прогулку в рамках программы ВЭБ.РФ "Пять шагов для городов" организует Южно-Сахалинский культурно-туристический центр, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Протяженность пешеходного маршрута составляет 18 км. С вершины горы Быкова высотой 954 м все желающие смогут насладиться прекрасными видами на Охотское море, гору Августиновича, Пик Чехова, Сусунайскую долину и Мицульский хребет.

Для участия необходимо в рабочие дни с 10:00 до 17:00 подать заявку по телефону 210-310 или по ссылке.

 

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