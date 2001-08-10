Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2022
Сейчас 14:35
53,77|56,36|66,91
На Сахалине коммунальщики планируют судиться с жильцами, не пускающими их в квартиры для проведения капремонта
12:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинца остановили с крабами на полмиллиона рублей

Сахалинца остановили с крабами на полмиллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 8 июня, в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу был остановлен легковой автомобиль под управление 35-летнего сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При осмотре транспортного средства полицейскими были обнаружены 32 особи камчатского краба. Документы, подтверждающие легальность приобретения и перевозки биоресурсов, у гражданина отсутствовали. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Установлено, что водитель приобрел крабов у неустановленного лица на берегу Анивского залива, заведомо зная, что они были выловлены незаконно. Сумма ущерба составила 459 776 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Кроме того, по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ведется следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?