Сахалинца остановили с крабами на полмиллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 8 июня, в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу был остановлен легковой автомобиль под управление 35-летнего сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
При осмотре транспортного средства полицейскими были обнаружены 32 особи камчатского краба. Документы, подтверждающие легальность приобретения и перевозки биоресурсов, у гражданина отсутствовали. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Установлено, что водитель приобрел крабов у неустановленного лица на берегу Анивского залива, заведомо зная, что они были выловлены незаконно. Сумма ущерба составила 459 776 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Кроме того, по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ведется следствие.
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