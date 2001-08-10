В Южно-Сахалинске возобновили движение на перекрестке пр. Мира и ул. Украинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы на объекте временно завершены в щебеночном исполнении. Укладка асфальтобетонного покрытия здесь будет проведена позже, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Западная и восточная стороны перекрестка остаются в ремонте. Светофорные объекты на пересечении пр. Мира с улицами Крайней и Украинской вернули к обычному режиму работы.