Все сахалинские органы власти появятся в соцсетях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К 1 декабря все органы власти в России должны будут завести официальные аккаунты в соцсетях и наполнять их актуальной информацией. Такую обязанность закрепил новый закон о госпабликах, принятый госдумой.

По инициативе Минцифры в разработке документа приняли участие эксперты АНО «Диалог Регионы». Подразделения этой некоммерческой организации – Центры управления регионом (ЦУР) – уже больше года ведут активную работу по развитию госпабликов.

– Ранее органы власти были обязаны вести и регулярно наполнять информацией только официальные сайты. Тренд последнего времени – повышение клиентоцентричности государства. Принятие закона о госпабликах – ещё один шаг в этом направлении. Органы власти становятся более открытыми и прозрачными, повышается интенсивность и качество их взаимодействия с жителями. Теперь люди смогут получать информацию там, где это удобно – в соцсетях и мессенджерах, а их жалобы будут оперативнее попадать в работу к чиновникам и решаться. В Сахалинской области насчитывается 399 госпабликов. На них подписаны более 335 тысяч сахалинцев и курильчан. Думаю, новый закон позволит не только расширить сеть официальных сообществ, но и «взбодрить» уже созданные, но недостаточно активные паблики, – отметил руководитель ЦУР65 Сергей Гребенюк.

Всего в России, по данным АНО «Диалог Регионы», уже создано 72 тысячи госпабликов, их общая аудитория 47 млн человек. Потенциальный объем вдвое больше: в соцсетях и мессенджерах должны зарегистрироваться еще 150 тысяч учреждений.

По словам заместителя гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, в госпабликах необходимо размещать не только официальную информацию, но также полезный и развлекательный контент. Такой подход позволит вовлекать жителей и наращивать подписчиков в сообществах.

Самой популярной площадкой для госпабликов остается «ВКонтакте» – там зарегистрировано почти 50 тыс. групп. На втором месте – «Одноклассники» (17 тыс.). Перспективной площадкой можно считать Telegram, где создано пока 5 тыс. сообществ органов власти, считает начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин.

В новом законе вводится понятие «официальная страница» госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации. Документ предусматривает, что паблики должны будут вести все подведомственные бюджетные учреждения: школы, детсады, больницы, дома культуры.