В двух районах Сахалина планируют открыть муниципальные центры управления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты сахалинского Центра управления регионом провели обучение по работе в соцсетях и с обращениями, поступающими в официальные аккаунты, для сотрудников холмской и невельской администраций. Семинар стал одним из подготовительных этапов по созданию в этих районах муниципальных центров управления (МЦУ), которые займутся повышением качества обратной связи между жителями и местной властью.
– В соцсетях постоянно происходит что-то новое. Меняются тренды, запросы аудитории, принципы работы с контентом. Органы власти должны идти в ногу с этими изменениями, чтобы госпаблики выдерживали конкуренцию в гигантском информационном потоке. На этом обучении мы с коллегами сделали акцент на работе с отечественными соцсетями и мессенджером Telegram, куда сейчас плавно перетекают российские пользователи. В частности, мы рассказали, как сделать визуальное и текстовое наполнение аккаунтов приятным и понятным, разобрали популярные ошибки, – рассказал специалист по работе в социальных сетях ЦУР65 Павел Лёвочкин.
Ещё одним тематическим блоком семинара стала работа с обращениями жителей в соцсетях. Специалисты ЦУР65 Ольга Черникова и Евгений Кустов рассказали о платформе обратной связи и системе «Инцидент Менеджмент», куда стекаются все обращения из официальных пабликов во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.
– Очень хорошо, что Центр управления регионом проводит такие образовательные курсы для сотрудников районных администраций, которые работают с соцсетями органов власти. На обучении нам рассказали, как правильно отвечать на обращения людей и, самое главное, как оперативно решать их проблемы. Также мы узнали, как можно сделать официальные страницы более интересными и «читабельными». Это было очень полезно для нас, – отметил участник семинара Александр Астапович.
Создать в Холмске и Невельске муниципальные центры управления предложил координатор правительственных программ в этих районах Юрий Им. Он же стал инициатором обучающего семинара в ЦУР.
– Уверен, эти знания им пригодятся и сейчас, и позже – после открытия муниципальных центров управления. Я выступаю за то, чтобы в районах появлялись МЦУ. Они помогают выстраивать эффективную коммуникацию между жителями и местной властью, а также оперативно решать проблемы, с которыми люди обращаются в соцсетях. И такое обучение – огромный шаг в этом направлении, – сказал он.
ЦУР65 на регулярной основе оказывает консультационную поддержку региональным и муниципальным органам власти и планирует чаще проводить образовательные семинары для специалистов, работающих с госпабликами.
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